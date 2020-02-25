كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب": المخابرات لم تخبرني عن التدخل الروسي في انتخابات 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية لم تطلعه على أي معلومات تتعلق بمحاولات التدخل المزعومة من جانب روسيا في الانتخابات الرئاسية 2020.

وقال "ترامب"، خلال زيارته للهند، إنه كان من الغريب أن المرشحين الرئاسيين الآخرين يمكن بطريقة ما الحصول على مثل هذه المعلومات قبله، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف: "لم تخبرني المخابرات مطلقًا بأي شيء عن ذلك، لقد كان من الغريب أن ذهبوا إلى بيرني ساندرز".

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ورأى "ترامب" أن المعلومات حول مزاعم المخابرات الأمريكية ضد روسيا قد "تسربت" على الأرجح، وكرر مزاعمه السابقة بأن عضو الكونجرس في مجلس النواب الديمقراطي آدم شيف ربما كان وراءها.

كما تباهى الرئيس الأمريكي بتصرفات بلاده في منطقة الشرق الأوسط قائلاً، إن واشنطن "قتلت أبيًا سيئًا قبل بضعة أشهر، فقتلنا سليماني"، واصفًا الأخير بأنه "ملك القنابل التي تزرع على جانب الطريق".