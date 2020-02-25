كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يمضي قدما في مشروع تسوية E-1 في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه يمضي قدمًا في خطة لبناء نحو 3500 منزل للمستوطنين اليهود في واحدة من أكثر المناطق حساسية في الضفة الغربية المحتلة وهو مشروع تم تجميده بعد انتقادات دولية.

وحذر المعارضون الفلسطينيون والأجانب لخطة البناء لمنطقة E-1 في الضفة الغربية من أن الإسكان الإسرائيلي في التلال القاحلة للممر يمكن أن يقسم الضفة الغربية، ويعزل الفلسطينيين عن القدس ويزيد من تبديد آمالهم في إقامة دولة متجاورة.

وأعلن نتنياهو، "لقد أعطيت تعليمات للنشر الفوري للإيداع خطة لبناء 3500 وحدة سكنية في E-1"، وذلك باستخدام مصطلح إداري للمرحلة الأولى من عملية التخطيط. وفقًا لما جاء في رويترز.

وأضاف في خطاب ألقاه قبل ستة أيام من الانتخابات الوطنية التي يسعى فيها زعيم حزب ليكود اليميني إلى الحصول على دعم من المستوطنين ومؤيديهم "لقد تأخر هذا لمدة ست سنوات ونصف".

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ومن شأن خطة E-1 أن توسع مستوطنة معاليه أدوميم اليهودية الكبيرة، وتربطها بفعالية بالقدس، على بعد حوالي 15 دقيقة بالسيارة.

وفي 20 فبراير، أعلن نتنياهو عن إحياء مشروع لبناء 3000 منزل جديد للمستوطنين في جفعات هاماتوس في الضفة الغربية، على مشارف القدس.

وينظر الفلسطينيون والكثير من العالم إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي تم الاستيلاء عليها في حرب عام 1967، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي. الولايات المتحدة واسرائيل تخالف هذا.