كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني ليبي يطالب بتطهير البلاد من المرتزقة والمليشيات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عضو مجلس النواب الليبي زياد دغيم، أن تطهير البلاد من المليشيات الإرهابية المسلحة مطلب شعبي، معتبرًا تواجدها في طرابلس يفسد أي عملية سياسية.

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وفي تصريحات صحفية نشرها موقع "العين الإخبارية"، قال زياد دغيم: "لذا فإن تفكيك وتطهير هذه المليشيات الإرهابية، من أهم شروط حل الأزمة التي لن يتفاوض الجيش الليبي عليها، باعتبارها "مطالب شعبية".

وأضاف: "من المستحيل أن تنفذ خطة سياسية أو تسوية لحل الأزمة في وجود المرتزقة والمليشيات"، مشددًا على أن إدارة الأزمة الليبية تحتاج لخطة تسوية شاملة.