كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: عدد ضحايا كورونا يصل إلى 16متوفى و95 مصابا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الحكومي، اليوم الثلاثاء، أن ضحايا فيروس كورونا راتفع، حيث توفي شخصين آخرين مصابين بالفيروس الجديد، مما رفع عدد القتلى في إيران إلى 16.

وحسب وكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور: "من بين الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس، تم التأكد من 35 وتوفي اثنان بعدوى فيروس كورونا. 95 شخصًا أصيبوا في أنحاء إيران".

إيران لديها أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا خارج الصين، حيث ظهر الفيروس في أواخر العام الماضي.

حثت وزارة الصحة، الإيرانيين على البقاء في منازلهم.

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وقالت إيران يوم الاثنين، إن 900 حالة مشتبه بها ورفضت ادعاءات نائبة من مدينة قم الشيعية المقدسة التي قالت، إن 50 شخصًا توفوا في المدينة مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في خطاب متلفز: "إنه زائر غير مدعو وغير ضار. إن شاء الله، سنتجاوز ... هذا الفيروس".

ولم تعلن ايران التي أكدت مقتل أول شخصين في قم في الاسبوع الماضي عدد الاشخاص الذين خضعوا للحجر الصحي لكن وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء قالت، إن 320 شخصًا نقلوا إلى المستشفى.

ويأتي تفشي المرض في إيران في الوقت الذي يواجه فيه حكامه من رجال الدين ضغوطًا أمريكية متزايدة تضرب الاقتصاد بشدة. في عام 2018، خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى وأعادت فرض العقوبات على البلاد.