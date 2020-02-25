كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كازاخستان.. وفاة ناشط معارض في السجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الكازاخستانية، اليوم الثلاثاء، أن ناشطًا مناهضًا للحكومة توفي متأثرًا بأمراض في القلب في مركز للشرطة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "توفي دولات أغاديل، البالغ من العمر 40 عامًا، بسبب ما يُعتقد أنه فشل القلب والأوعية الدموية الحاد في زنزانة في العاصمة نور سلطان بعد أن احتجزته الشرطة في ساعة متأخرة يوم الاثنين".

بعد سماع وفاته، تجمع العشرات من زملائه من نشطاء أكادي خارج وزارة الداخلية، في محاولة لإغلاق شارع والمطالبة باستقالة الوزير ييرلان تورجوماييف.

وصاح الناشط بيبيجول توياكوفا قائلاً: "يجب ألا يبقى تورجومباييف وزيرًا لساعة أخرى". لكن الشرطة سارعت في تفريقهم، مطوقة نحو عشرين في شاحنات، بعض الرجال رفعوا من أقدامهم بينما صرخت النساء في غضب.

Advertisements

اشتدت الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بمزيد من الحرية السياسية وتغيير الحكومة في الجمهورية السوفيتية السابقة الغنية بالنفط منذ استقالة الرئيس نور سلطان نزارباييف في مارس الماضي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود في السلطة.

رشح "نزارباييف"، الذي يحتفظ بسلطات كاسحة، حليفه الوثيق قاسم-جومارت توكاييف كخليفة، لضمان فوزه في انتخابات مبكرة لاحقة.

شارك أغاديل في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العام الماضي، وتم اعتقاله مرتين على الأقل. وقالت الوزارة، إن الشرطة احتجزته مرة أخرى يوم الاثنين عندما فشل في الحضور لاستجوابه بشأن تهم ازدراء المحكمة وإهانة القاضي.

وأردفت الوزارة: "كان هناك أربعة أشخاص غيره في زنزانة مركز الاحتجاز حيث وضع أغاديل، وشهدوا أنه لم تقع أعمال عنف ضده، مضيفًة: "الأطباء لم يعثروا على أي إصابات على جسده".