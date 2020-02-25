أولمبيك أسفي والجيش.. بين التأكيد والرغبة في المصالحة مع النتائج

سعد فاروق – صحافي متدرب

يواجه فريق أولمبيك أسفي، عصر اليوم الثلاثاء، ضيفه الجيش الملكي ضمن مباريات الجولة 17 بداية من الساعة الخامسة في مواجهة ستدور بطموحات مختلفة.

وتعتبر هذه المباراة فرصة من ذهب لـ “الزعيم” من أجل الانقضاض على المركز الثالث، وتقليص الفارق بينه وبين المتصدر إلى نقطتين، خصوصا بعد تعثر كل من مولودية وجدة صاحب المركز الثالث أمام الفتح، وتعادل بركان أمام واد زم وكذا هزيمة فريق الوداد البيضاوي يوم السبت ضد يوسفية برشيد.

ويعيش الجيش انتعاشة من حيث النتائج بعدما حقق أربع إنتصارات على التوالي، أنعشت حظوظه من أجل المنافسة على لقب البطولة الوطنية هذا الموسم أو إحدى المراكز المؤهلة للمشاركة في إحدى المسابقات الإفريقية أو العربية.

من جهته، يراهن الفريق المسفيوي، المحتل للمركز الـ 11، على العودة في مسابقة البطولة وتحسين مركزه المؤقت بعد تفرغه لمنافسات الدوري عقب توقف قطار مشاركته الخارجية في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.