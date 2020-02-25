غضب في صفوف العدول في المغرب.. شارات حمراء وإضراب وطني

يسود احتقان شديد في صفوف العدول بالمغرب؛ إذ بعد أن دعت الجمعية المغربية للعدول الشباب إلى حمل الشارات الحمراء، ابتداء من يوم الاثنين الماضي، وطوال أيام الأسبوع، كنا أعلن المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية للعدول دخوله في إضراب، يوم غد الأربعاء، والخميس.
وذكرت الهيأة في بيان لها، أنها عقدت اجتماعا استثنائيا، قبل أسابيع، لاستعراض، وتدارس المراحل، التي مر بها مشروع القانون 16.03 المنظم للمهنة، ومشروع تعديل مرسوم أتعاب العدول، غير أن تأخر الوزارة في إخراجهما، دفعها إلى تسطير برنامجها النضالي، المتمثل في خوض إضراب وطني إنذاري يومي 26 و27 فبراير الجاري.
وكان عدد من المجالس الجهوية للعدول قد خاضت إضرابا وطنيا، أيام 19 و20 و21 فبراير، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، يوم الجمعة الماضي.
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