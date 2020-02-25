تصريحات وزيرة الخارجية الإسبانية حول الصحراء المغربية تغضب انفصاليي “البوليساريو”

أثارت التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية الإسبانية، التي أكدت فيها عدم اعتراف بلادها بأي كيان وهمي، غضب انفصاليي “البوليساريو”.

وخرج ممثل الجبهة الانفصالية في إسبانيا، عبد الله العرابي، لمهاجمة وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس، بعدما أكدت أن موقف الحكومة الإسبانية من “البوليساريو” لم يتغير، وأنها لا تعترف بها، وتدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل سلمي في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي.

وحاولت الجبهة الانفصالية التقليل من أهمية الموقف الإسباني الأخير، الذي عبرت عنه وزيرة الخارجية في تدوينة، بوصفه “مجرد محاولة لتهدئة واحتواء غضب المغرب، واستعراضه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر”.

يشار إلى أن استقبال كاتب الدولة الإسباني للحقوق الاجتماعية، ناتشو آلفاريز، لوفد عن جبهة “البوليساريو” الانفصالية، أثار غضب المغرب، وسارعت إسبانها لمحاصرته بعد تلقي وزيرة خارجيتها اتصالا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأوضحت الوزيرة الإسبانية أنها أكدت لبوريطة أن ما تناقلته وسائل الإعلام حول لقاء الوزير الإسباني بالوفد الانفصالي “لم تعكس حقيقة موقف الحكومة”.

Advertisements

وشددت غونزالير، في حديثها مع بوريطة، على أن موقف الحكومة الإسبانية من “البوليساريو” لم يتغير، وأنها لا تعترف بها، وتدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل سلمي في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي.

وكان كاتب الدولة الإسباني للحقوق الاجتماعية، ناتشو آلفاريز، قد استقبل، يوم الجمعة الماضي، وفدا عن جبهة “البوليساريو” الانفصالية.

الوزير، المنتمي إلى حزب “بوديموس”، استقبل في مقر وزارته مجموعة تقودها الانفصالية اسويلمة بيروك، بحجة “مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ونقلت الجبهة الانفصالية تعهدا من الوزير الإسباني بالتعاون معها، فيما يخص مساعدة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.