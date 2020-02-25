الوداد يتعاقد مع الاسباني غاريدو خلفا لديسابر

سعد فاروق – صحافي متدرب

حل المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، بمطار محمد الخامس بالبيضاء مساء أمس من أجل تعاقده مع الوداد البيضاوي خلفا للفرنسي سيباستيان ديسابر.

وكشف مصدر “اليوم24” أن الرئيس سعيد الناصيري قد اتفق مع غاريدو على كافة التفاصيل والجزئيات من أجل تعاقده مع الوداد، في انتظار الإعلان الرسمي، في حين لم يكشف عن التفاصيل المرتبطة بالعقد، مكتفيا بالقول أن المدرب السابق لفريق الرجاء البيضاوي قد حل بالدار البيضاء من أجل التوقيع الرسمي.

يشار إلى أن القلعة الحمراء تشهد غليانا لم تشهده منذ عهد الرئيس السابق عبد الإله أكرم، بسبب أزمة النتائج التي يعيشها الفريق الأحمر، إذ تنتظرهم مباراة قوية نهاية هذا الأسبوع، أمام النجم الساحلي في ذهاب ربع نهائي عصبة الأبطال، علما أن الجمهور الودادي يراهن كثيرا على هذه النسخة بعد ضياع النسخة الماضية برادس .