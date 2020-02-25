بعد إعلان متابعته من طرف مندوبية السجون.. مسيرة في بروكسل دعما لأحمد الزفزافي

وسط التطورات المتسارعة، التي باتت تعرفها قضية معتقلي حراك الريف، واتخاذ مندوبية السجون لقرار متابعة أحمد الزفزافي، والد القيادي في الحراك، ناصر الزفزافي، أعلن داعمون للحراك في أوربا عن مسيرة تضامنية جديدة.

وأطلقت لجنة دعم الحراك في أوربا دعوة للاحتجاج، يوم السبت المقبل، في العاصمة البلجيكية بروكسل، تضامنا مع أحمد الزفزافي، في مسيرة أطلق عليها اسم “مسيرة رص الصفوف”.

الإعلان عن تنظيم مسيرة جديدة في بروكسل من أجل معتقلي حراك الريف، يأتي تزامنا مع عودة الاحتجاجات المطالبة بحرية المعتقلين في أوربا، حيث خرجت مسيرة، قبل أيام قليلة، في برشلونة الإسبانية، مطالبة المغرب بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف.

يشار إلى أنه، منذ محاكمتهم، بدأت عائلات معتقلي حراك الريف تتوجه نحو أوربا لحشد الدعم الرسمي، والشعبي من أجل الضغط على المغرب، لإغلاق قوس الاعتقالات على خلفية الحراك، إذ سبق لها أن نظمت ندوات داخل البرلمان الأوربي، وحظيت بدعم برلمانيين أوربيين، أوصلوا ناصر الزفزافي، قائد الحراك، إلى نهائيات جائزة ساخاروف لحرية الفكر، التي يمنحها البرلمان الأوربي، كما زار نواب في برلمانات دول أوربية عائلات المعتقلين في الحسيمة، آخرهم وفد من البرلمان الهولندي.