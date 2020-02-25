منتخب الملاكمة يتأهل إلى ربع نهائي تصفيات داكار المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو

تتميز المشاركة المغربية في التصفيات الإفريقية، التي تحتضنها العاصمة السينغالية من 20 إلى 29 فبراير الجاري، بتألق الملاكمين المغاربة إلى حدود دور الثمن، الذي أجريت أطواره يوم أمس الإثنين.
ويراهن الأبطال المغاربة، ذكورا وإناثا، على حجز تذاكر التأهل للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 من خلال البوابة الإفريقية، وهو ما يفسر نجاح الملاكمين المغاربة في بلوغ دور ربع النهائي، حيث تمكنت الملاكمة النسوية من تجاوز عقبات نظيرتها الكاميرونية والمالية، في وقت تفوق الذكور على أوغاندا، أثيوبيا، الكونغو، وكينيا.
وستشھد حلبتا أرينا داكار، اليوم الثلاثاء، حضور ثمانية أسماء مغربية ستسعى بكل جهد وعزم، للظفر بالفوز، لضمان التأهل لدور النصف النهائي، الذي يعتبر الحاجز ما قبل الأخير للتأهل لنهائيات الألعاب الأولمبية اليابان- طوكيو 2020
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