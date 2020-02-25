مؤسسة حزب تونسي: أملك القدرة على إحداث فيضانات بواسطة بقرتين حمراوتين فقط – فيديو

ادعت سيدة الأعمال التونسية، ومؤسسة “حزب الحركة الوطنية لشباب تونس”، ضحى حداد، أنها، بفضل ذبحها أبقارا حمروات، يستجيب الله لدعواتها بتهاطل الأمطار إلى درجة حدوث فيضانات.

وحلت ضحى حداد، ضيفة على أحد البرامج الإذاعية التونسية، وادعت أن بإمكانها طلب تهاطل الأمطار من الله، ويستجيب لدعوتها، بعد ذبح أبقار حمراوات.

وبدت هدى حداد واثقة من نفسها، وهي تتحدث عن قدرتها “الخارقة”، متحدية التونسيين بأنها ستذبح بقرتين حمراوتين، يوم الخميس، أو الجمعة المقبلين، وسيستجيب الله لدعائها في غضون 10 أيام.

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وقالت ضحى: “قبل أيام أقيمت صلاة الاستسقاء، والله استجاب وتساقطت أمطار قليلة، أنا واثقة من استجابة الله لدعوتي بعد قيامي بذبح بقر أحمر، وسترون فيضانات” .

وأسست ضحى حداد، في ماي الماضي، حزبا سياسيا، أُطلقت عليه اسم “حزب الحركة الوطنية لشباب تونس”، كما أنها كانت ترشحت لرئاسة النادي الإفريقي في عام 2017.