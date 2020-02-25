عاجل… وفاة الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن عمر يناهز 91 عاما

توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما، حسبما نقل وكالات أنباء دولية، منها “فرانس بريس”
أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية قبل قليل، عن وفاة الرئيس السابق المصري حسني مبارك، وذلك نقلا عن مصادرها، وأكدت الخبر أيضا وسائل إعلام مصرية منها صحيفة “اليوم السابع”، وأيضا وكالة “روسيا اليوم”.
وكان علاء مبارك كشف قبل يومين، أن والده، الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، يتواجد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.
وقال علاء في تدوينة له عبر موقع تويتر: “دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب”.
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