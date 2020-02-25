إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفاد مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الصحة الإيراني، إيراج حريرجي، قد أُصيب بفيروس كورونا المستجد، في ظل تفشي المرض في البلاد، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقال مستشار وزير الصحة، علي رضا وهاب زاده، في تغريدة إن "اختبار كورونا المستجد الذي أُجري للسيد حريرجي، نائب وزير الصحة الذي كان في الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا، جاء بنتيجة إيجابية" لجهة الإصابة.

يُذكر أن حريرجي كان يعاني من سعال متكرر بينما تصبب عرقا خلال مؤتمر صحافي مشترك الإثنين مع المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي.

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين القارية، اليوم الثلاثاء، الثلاثاء إلى 2663 حالة بعدما سجلت الساعات الـ24 الأخيرة، 71 وفاة بالفيروس، وارتفاع حصيلة الوفيات اليوم الثلاثاء في إيران إلى 16 والإصابات إلى 61.

وأعلنت وزارة الصحة في إيران، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 16 والإصابات إلى 61.