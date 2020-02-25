متحف أوشفيتز يتهم شركة أمازون بالترويج لمعاداة للسامية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتقدت إدارة متحف "معسكر أوشفيتز"، أمس الإثنين، مسلسل "هانترز" الجديد من إنتاج شركة "أمازون"، وذلك بادعاء أنه يحتوي على مشاهد خاطئة تاريخيًا ومنكرة للمحارق النازية التي حصلت في المعسكر.

وقال المتحف الذي يتخذ في بولندا مقرا له، في تغريدة على موقع تويتر، إن "أوشفيتز كان مليئًا بالألم والمعاناة الموثقة في روايات الناجين، واختراع لعبة شطرنج بشرية وهمية في المسلسل ليس حماقة خطيرة فحسب، بل دعوة إلى ناكري الأحداث في المستقبل. نحن نكرم الضحايا من خلال الحفاظ على دقة الحقائق"، وأُرفقت التغريدة بصورة من مشهد في المسلسل تظهر أسرى من أوشفيتز على رقعة شطرنج عملاقة.

وبدأ عرض المسلسل، يوم الجمعة الماضي، على منصة الفيديو التابعة لموقع "أمازون" ، وهو من بطولة آل باتشينو وإخراج ديفيد فيل، ويروي قصة فريق من صيادي النازيين في مدينة نيويورك، اكتشفوا إبان سبعينيات القرن الماضي أن مئات من النازيين يعيشون في الولايات المتحدة.

ودافع المخرج فيل، أمس الإثنين، عن المشاهد التي انتقدها متحف أوشفيتز، قائلًا إن "العمل مستوحى من أحداث حقيقية لكنه ليس وثائقيًا ولا ندعي أنه كذلك، أما مشهد الشطرنج فقد كان مهمًا من أجل ‘إظهار السادية والعنف الشديد‘ الذي ارتكبه النازيون في حق اليهود والضحايا الآخرين".

وانتقد المتحف شركة أمازون لبيعها كتبا معادية للسامية أيضًا، وأعاد نشر خطاب من الصندوق التعليمي لمحارق النازية إلى أمازون، يطلب فيه وقف بيع كتب الأطفال المعادية للسامية، ولا سيما تلك التي من تأليف النازي يوليوس شترايخر الذي أٌعدم بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.