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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 فبراير 2020
قال مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زادة، أن نتائج التحاليل التي اجراها ايرج حريرجي نائب وزير الصحة أكدت إصابته بفيروس كورونا .
وكتب وهاب زادة في تغريدة له بتويتر، "تم التأكد من إصابة مساعد وزير الصحة الإيراني إيرج حريجي بفيروس كورونا بعد العمل الدوؤب لمكافحة تفشي المرض في المدن الإيرانية خلال الأيام الماضية" .
وتفشى فيروس كورونا المستجد بشكل كبير في إيران التي تسببت في إنتقال الفيروس إلى العديد من البلدان .
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