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الرئاسة المصرية تنعي حسني مبارك

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 25 فبراير 2020

نعت الرئاسة المصرية الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي توفي، الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما بأحد المستشفيات العسكرية.

 

وقالت الرئاسة في بيان لها " تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية اثناء الحرب التي اعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

 

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وأضاف البيان "تتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير/ شباط ٢٠٢٠".

 

ومبارك "91 عاما" مواليد مايو/أيار 1928 حكم البلاد لمدة 3 عقود قبل أن تطيح به احتجاجات شعبية خرجت في الشوارع والميادين 25 يناير/كانون الثاني 2011 ليترك السلطة في 11 فبراير/شباط من العام نفسه.

 

وشهدت سنوات حكم مبارك الثلاثين "1981- 2011" وما قبلها وما تلاها محطات انتصارات وانكسارات، عبر فيها الرئيس الراحل من حياة عسكرية زاهية حافلة بالإنجازات والتكريم، إلى حياة مدنية دخلها نائبا لرئيس الجمهورية ثم رئيسا.

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