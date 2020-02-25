شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إصابة وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 فبراير 2020 أكدت وكالة العمال الإيرانية، إصابة وزير الصحة الإيراني، بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، 25/شباط/2020.

Advertisements وأقرت إيران بـ 95 إصابة و 14 حالة وفاة، إلا أن مصادر من مستشفيات إيران تشير إلى أرقام كبيرة. وتسببت إيران بنقل الفيروس إلى دول مجاورة كعمان والبحرين والكويت والعراق ولبنان.

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