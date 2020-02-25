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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: اليمن خالٍ من فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 فبراير 2020
أكدت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، خلو اليمن من فيروس كورونا حتى الآن، في وقت أعلنت فيه دولة سلطة عمان اكتشاف حالات إصابة بالفيروس.
وأكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور "علي الوليدي" وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية خلو اليمن حتى الآن من فيروس كورونا.
وذكر "الوليدي" أن جملة التدابير التي تتخذها وزارة الصحة ومكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن يندرج في إطار الاستعدادات لأي طارئ وإجراءات وقائية لما قد يحدث.
ونفى الدكتور الوليدي الإشاعات التي يروج لها البعض بأن اليمن ستستقبل مرضى مصابين بالفيروس من خارج البلاد.
وأضاف المسؤول اليمني أن هذا يأتي في إطار الإشاعات ليس إلا وأن وزارة الصحة تسعى جاهدة إلى اتخاذ التدابير الوقائية المتخذة كبقية البلدان.
وأضاف "إن ما أشيع عن إقامة محاجر صحية هي معلومات غير دقيقه وأننا بصدد إعداد مراكز لتلقي العلاج ومراقبة الحالات المحتملة".
ودعا "الوليدي" جميع المواطنين للإسهام الفاعل في مساعدة جهود وزارة الصحة في تنفيذ خططها الصحية الهادفة إلى الحفاظ على صحة المجتمع وعدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة التي لا تخدم الصالح العام.
وجدد الدعوة لقطاعات الأوقاف وائمة المساجد والتربية والشباب والرياضة ووسائل الاعلام الى العمل كفريق واحد في رفع مستوى الوعي المجتمعي حيال كثير من القضايا الصحية ومنها الاستعدادات والإجراءات المتخذة لمجابهة أي احتمال لظهور كورونا أو حتى مواجهة أمراض الحميات المختلفة.
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