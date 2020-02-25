شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وفاة محمد حسني مبارك عن عمر ناهز الـ 94 عاما والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 فبراير 2020 توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز الـ 94 عاما، عقب صراع مع المرض.

Advertisements تولى مبارك ابن مدينة كفر مصيلحة بالمنوفية رئاسة مصر قرابة الثلاثين عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير واستمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011.

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