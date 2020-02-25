شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون المصري: وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض.
وأكد التلفزيون المصري في نبأ عاجل، وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن عمر ناهز (91 عاماً)، وذلك عقب تدهور حالته الصحية.
وكان علاء مبارك، ذكر في وقت سابق أن والده، الرئيس الأسبق حسني مبارك، يتواجد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.
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