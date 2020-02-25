شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إصابة مسؤول إيراني كبير بفيروس “كورونا” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:57 مساءً, 25 فبراير 2020 م المناطق - وكالات قال مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زادة، إن نتائج التحاليل، التي أجراها إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة أكدت إصابته بفيروس “كورونا”.

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