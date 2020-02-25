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جنازة عسكرية للرئيس المصري الأسبق مبارك

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تقرر تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك، فى جنازة عسكرية.

توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز الـ 94 عاما، عقب صراع مع المرض.

ويعد مبارك، الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، تولى السلطة فى 14 أكتوبر 1981 خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وظل فى الحكم حتى 11 فبراير 2011.

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