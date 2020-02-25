شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة عسكرية للرئيس المصري الأسبق مبارك والان نبدء بالتفاصيل

تقرر تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك، فى جنازة عسكرية. توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز الـ 94 عاما، عقب صراع مع المرض. ويعد مبارك، الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، تولى السلطة فى 14 أكتوبر 1981 خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وظل فى الحكم حتى 11 فبراير 2011.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنازة عسكرية للرئيس المصري الأسبق مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.