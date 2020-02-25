شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا كورونا في إيران إلى 15 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيران إلى 95 شخصًا، توفي منهم 15 شخصًا.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية وفق مصادرها اليوم أن من بين الحالات التي فحصت خلال الساعات الـ24 الماضية تم تشخيص 34 إصابة جديدة، من بينها 16 إصابة في مدينة قم، و9 في طهران.
وقالت إن جميع المصابين من قم أو سبق أن قاموا بزيارتها.
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