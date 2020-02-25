شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات النصر .. المشهد الأخير في حياة «مبارك» والان نبدء بالتفاصيل

جاء المشهد الأخير في حياة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، هادئًا متواضعًا، بعد رحلة علاج طويله، وسلسلة محاكمات انتهت ببراءته من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.

وفي أخر ظهور له أكتوبر 2019، تحدث الراحل مبارك عبر مقطع فيديو عن ذكريات حرب أكتوبر، تزامنا مع احتفالات الجيش المصري والقوات الجوية بالانتصار في الحرب ضد إسرائيل عام 1973، في فيديو له عبر موقع نشر الفيديوهات يوتيوب.

وقاد مبارك القوات الجوية المصرية خلال حرب أكتوبر، ضد القوات الإسرائيلية عام 1973، وتعد هذه الحرب رابع الحروب العربية الإسرائيلية، وقام وقتها مبارك بالطلعة الجوية الأولى التي أطلقت شرارة الحرب.

وخاضت حينها القوات الجوية المصرية إحدى أطول المعارك الجوية في التاريخ وهي معركة المنصورة، والتي استمرت لمدة 53 دقيقة في يوم 14 أكتوبر 1973، دمرت خلالها القوات الجوية المصرية 17 مقاتلة فانتوم إسرائيلية.