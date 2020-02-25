شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس المصري الأسبق «حسني مبارك» والان نبدء بالتفاصيل

توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز الـ 94 عاما، عقب صراع مع المرض.

وتداولت وسائل إعلام مصرية الخبر ، بعد نشر أصدقاء العائلة برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى، فيما لم تصدر عائلة الرئيس الأسبق حتى الآن أى بيان رسمى بشأن الوفاة.

وتولى مبارك رئاسة مصر قرابة الثلاثين عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير واستمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011.