رغمَ افتتاح عدد من مشاريع تبطين البزول في قضاء الحسينية شمال محافظة كربلاء مؤخرا ألا إن ساكنيها مازال يطالبون بالمزيد من مشاريع تغليف البزول لأيصال الماء لمزارعهم بصورة منتظمة وانعاش الواقع الزراعي الذي تراجع َفي السنوات الماضية. وزارة الموارد المائية و بالتعاون مع حكومة كربلاء المقدسه افتتحت مشروع تبيطن نهر الحسينية والذي سسيتخدم في إيصال الماء الصالح للشرب والري ويساهم وبحسب القائمين عليه في انتعاش القطاع الزراعي والتقليل من هدر الموارد المائية.

وعانى العراق في السنوات القليلة الماضية من جفاف و شحة واضحة في المياه والذي اثر بشكل سلبي على القطاع الزراعي مما يتطلب من الحكومة العراقية و المعنين في هذا الشأن وضع سياسة واضحة المعالم للموارد المائية في البلاد من خلال اقامت السدود والنواظم المائية.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..مزارعو قضاء الحسينية يطالبون بمشاريع اكثر لتبطين الانهر والبزول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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