جامعة الفراهيدي تحصل على شهاده الايزو السويسرية في أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية

حصلت جامعة الفراهيدي في بغداد على شهادة الأيزو (45001:2018) في أنظمة إدارة الصحة و السلامة المهنية من (CCQM) السويسرية. وبحسب بيان للجامعة، فأن ذلك لتطبيقها أنظم إدارة الصحة والسلامة المهنية للعاملين والطلبة وتطبيق المعايير الدولية في الصحة والسلامة المهنية وإستمرار تطبيق الجامعة لمعايير الأيزو (9001:2015) لإدارة الجودة و كذلك الأيزو (14001:2018) للبيئة وكذلك حصل قسم التسجيل و إدارة شؤون الطلبة على شهادة الأيزو(10004:2018).



وتعد جامعة الفراهيدي من اولى الجامعات العراقية الملتزمة بتطبيق أعلى معايير الجودة الدولية في العراق.



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