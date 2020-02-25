إصابة مساعد وزير الصحة الإيراني بفيروس 'كورونا'

أعلن مستشار وزير الصحة الإيراني محمد وهاب زادة، الثلاثاء، أن نتائج الفحوص التي أجريت على مساعد وزير الصحة ايرج حريرجي أظهرت إصابة الأخير بفيروس "كورونا"، وفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية. كما ذكرت الوكالة، أن نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا وهاب زادة نشر عبر "تويتر" تغريدة أكد فيها إصابة نائب وزير الصحة الإيراني الآخر أيرج حريرجي بفيروس "كورونا". وجاء في التغريدة: "تم التأكد من إصابة مساعد وزير الصحة الإيرانية أيرج حريرجي بفيروس كورونا بعد العمل الدؤوب لمكافحة تفشي المرض في المدن الإيرانية خلال الأيام الماضية".



جدير بالذكر أن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران إلى 95 شخصاً، مشيرةً إلى وفاة 15 شخصاً منهم. جدير بالذكر أن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران إلى 95 شخصاً، مشيرةً إلى وفاة 15 شخصاً منهم.

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