نقل الطالب الايراني المصاب بفيروس كورونا الى بلاده

اعلن التلفزيون العراقي الرسمي، اليوم الثلاثاء، عن نقل الطالب الايراني المصاب بفيروس كورونا من محافظة النجف الى ايران.

وقال في خبر عاجل ، إن الطالب الايراني المصاب بفيروس كورونا نقل الى بلاده بالتنسيق مع الجانب الايراني. وقال في خبر عاجل ، إن الطالب الايراني المصاب بفيروس كورونا نقل الى بلاده بالتنسيق مع الجانب الايراني. واعلنت دائرة صحة النجف، يوم امس الاثنين، عن تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا لدى "طالب ايراني" دخل البلاد قبل قرار منع الدخول، مشيرة الى "عزله صحيا".



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