حقائق وإحصائيات حول مونديال 2022

ونستعرض في هذا المقال بعد الإحصائيات والأرقام الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، التي سيشهد العالم أجمع انطلاق أولى ركلاتها في 21 تشرين الثاني 2022.

البطولة

النسخة الـ 22 من المونديال الكروي



ستكون بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر النسخة الـ 22 من المونديال الكروي، وبذلك تكون قطر الدولة الـ 18 التي تستضيف هذه البطولة بعد أوروغواي، وإيطاليا، وفرنسا، والبرازيل، وسويسرا، والسويد، وتشيلي، وإنجلترا، والمكسيك، وألمانيا، والأرجنتين، وإسبانيا، والولايات المتحدة، وكوريا، واليابان، وجنوب إفريقيا، وروسيا، علاوة على كونها المستضيف الآسيوي الثاني بعد استضافة كل من كوريا واليابان لهذه البطولة معاً عام 2002.32 فريقاً

ستكون بطولة قطر 2022 النسخة الأخيرة من المونديال التي تشهد مشاركة 32 فريقاً قبل زيادة عدد الفرق في البطولة إلى 48 فريقاً في نسخة البطولة عام 2026. وقد تأهل منتخب قطر – بطل آسيا لكرة القدم – لخوض منافسات المونديال بصفته ممثل البلد المُضيف، وسيتم تحديد المنتخبات الـ 31 المشاركة خلال العامين والنصف القادمين.

21 معسكراً تدريبياً

طورت اللجنة العليا للمشاريع والإرث 21 معسكراً تدريبياً وتم تضمين هذه المعلومة في المنشور الذي تم توزيعه على الفرق المشاركة في التصفيات. وتتعهد دولة قطر بإنهاء كافة مواقع التدريب المطلوبة قبل موعد البطولة بوقت كاف.

28 يوماً

ستنطلق أولى مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 في 21 تشرين الثاني 2022، فيما سيستضيف استاد لوسيل نهائي البطولة في 18 كانون الثاني تزامناً مع اليوم الوطني الخامس عشر لدولة قطر.

8 استادات

ستستضيف دولة قطر منافسات مونديال 2022 في ثمانية استادات. وقد تم الإعلان عن جاهزية استادين منها هما استاد خليفة الدولي واستاد الجنوب. ومن المقرر خلال عام 2020 الإعلان عن جاهزية ثلاثة استادات أخرى هي استاد المدينة التعليمية، واستاد الريان، واستاد البيت. وتلتزم قطر بالتأكد من إطلاق كافة الاستادات وضمان جاهزيتها قبل موعد كاف من بدء البطولة.

مباراتان في اليوم الواحد

نظراً للطبيعة متقاربة المسافات التي تتميز بها بطولة قطر 2022، سيتمكن المشجعون من حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد خلال دوري المجموعات.

55 كم

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أطول مسافة فاصلة بين استادات بطولة قطر 2022 (من استاد البيت وحتى استاد الجنوب)

5 كم

أقصر مسافة بين الاستادات (من استاد الريان وحتى استاد المدينة التعليمية)

ساعة واحدة

أقصى مدة زمنية لازمة لتنقل الزوار بين مختلف استادات بطولة قطر 2022، الأمر الذي سيُتيح للمشجعين، ووسائل الإعلام، والشخصيات الرسمية، ووفود المنتخبات المشاركة، فرصة مشاهدة أكثر من مباراة في اليوم الواحد.

1.5 مليون مشجع

عدد المشجعين المتوقع زيارتهم لقطر خلال مونديال 2022.

6.5 مليار دولار

إجمالي قيمة الموازنة المخصصة لبناء الاستادات ومواقع التدريب اللازمة للبطولة.

70 ألف غرفة

عدد الغرف المُتاحة لاستقبال المشجعين والزوار خلال عام 2022.

