ريكاني ينفي عزم بارزاني زيارة بغداد بالوقت الحالي

نفى وزير الإعمار والإسكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني، الثلاثاء، نية رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني زيارة بغداد حالياً. وذكر ريكاني في تغريدة على موقع (تويتر)، أنه "ليس في برنامج رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني زيارة العاصمة بغداد في الوقت الحالي". وكانت وسائل إعلام محلية أفادت، أمس الاثنين، بأن وفداً كردياً برئاسة رئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني يعتزم زيارة بغداد، اليوم الثلاثاء، لبحث تشكيل الحكومة المقبلة.





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