مفوضية حقوق الانسان تدعو الى تعطيل المدارس والجامعات في عموم العراق

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، في حديث لـ الخليج 365، إنه "من الضروري الآن تعطيل جميع ‫المدارس والجامعات ‬في عموم العراق الى إشعار اخر حفاظًا على ‫صحة‫ المواطنين".

وقررت محافظات كركوك والنجف والسليمانية، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس والجامعات حتى إشعار اخر، وذلك بعد تسجيل عدد من الاصابات بفيروس كورونا.

