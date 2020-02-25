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مفوضية حقوق الانسان تدعو الى تعطيل المدارس والجامعات في عموم العراق

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دعت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، الى ضرورة تعطيل المدارس والجامعات في عموم العراق الى اشعار اخر بعد تسجيل اصابات بفيروس كورونا.
وقال عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، في حديث لـ الخليج 365، إنه "من الضروري الآن تعطيل جميع ‫المدارس والجامعات ‬في عموم العراق الى إشعار اخر حفاظًا على ‫صحة‫ المواطنين".

وقررت محافظات كركوك والنجف والسليمانية، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس والجامعات حتى إشعار اخر، وذلك بعد تسجيل عدد من الاصابات بفيروس كورونا.

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