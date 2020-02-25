تميم يهلك قطر إرضاء "لطهران"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

انتشار فيروس "كورونا" في إيران أصبح أمرًا واقعًا، ورغم القرارات الحاسمة التي اتخذتها جميع الدول للحفاظ على مواطنيها، إلا أن النظام القطري يضع مصلحة طهران فوق مصلحة الشعب نفسه.



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وقررت الخطوط الجوية إخضاع الركاب القادمين من إيران لحجر صحي لمدة 14 يومًا، والتكفل بعلاجهم على نفقة الحكومة، وذلك بدلًا من منع السفر من وإلى إيران، ورغم أهمية وجود حجر صحي للمواطنين القطريين، وتكلفته المرتفعة إلا أن النظام القطري فضَّل أن تكون الأولوية للإيرانيين.

يُذكر أن الكويت أعلنت اكتشاف 3 حالات قادمة من إيران حاملين للفيروس الخطير، وكذلك وفاة مواطن أميركي أثناء وجوده في طهران، وقيام معظم دول العالم بوقف الرحلات من وإلى إيران حتى حلفاء طهران في تركيا أغلقوا الحدود خوفًا على شعوبهم.

إلا أن تميم بن حمد يعرّض الشعب بالكامل للهلاك حتى يكسب وُدّ قادته في إيران، مفضلًا العلاقات السياسية على حماية المواطنين.