عودة الهدوء بعد مواجهات بين إسرائيل وفصائل في غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

عاد الهدوء صباح اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة بعد يومين من المواجهات بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، على الرغم من المخاوف من تصعيد عسكري مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية. ولم يعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني المحاصر الذي أطلقت منه نحو 60 قذيفة منذ أول أمس الأحد، ولم تسجل أي ضربات إسرائيلية أيضاً. وبعدما قضى حوالي 65 ألف تلميذ إسرائيلي أمس الإثنين في منازلهم بسبب التصعيد العسكري، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنّ المدارس الواقعة في المدن والمناطق المجاورة للقطاع ستبقى مغلقة اليوم أيضاً. ويأتي التصعيد العسكري قبل أسبوع من انتخابات تشريعية مصيرية بالنسبة للمستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

