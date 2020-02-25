شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: الرئيس الراحل مبارك تميز بالحكمة والشجاعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 علق وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، على وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك.

Advertisements وكتب قرقاش، عبر حسابه على موقع تويتر: فقد العالم العربي اليوم رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة. وأضاف: الرئيس حسني مبارك رحمه الله تميز بالحكمة والشجاعة. ودوره في معركة تحرير دولة الكويت وأزمات عديدة طالت الوطن العربي، يحفظه التاريخ. وختم تغريدته بالقول: عزاؤنا لأسرة الرئيس الراحل وللشعب المصري الشقيق.

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