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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر: سيتم تشييع جثمان الرئيس الراحل مبارك في جنازة عسكرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
نقل موقع "العين الإخبارية" عن مصادر خاصة أنه سيتم تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك في جنازة عسكرية.
وتوفي، الثلاثاء، مبارك، عن عمر يناهز الـ 91 عاما بأحد المستشفيات العسكرية، بعد أيام من الذكرى التاسعة لتنحيه في 11 فبراير/شباط 2011.
وذكرت المصادر أن مبارك أجرى صباح اليوم جراحة عاجلة في الأمعاء أسفرت عن مضاعفات أودت بحياته.
وأصيب الرئيس المصري الأسبق في يناير/ كانون ثاني الماضي بحالة إعياء وخضع لفحوصات طبية دقيقة أظهرت ضرورة خضوعه لجراحة عاجلة.
ونهاية الشهر الماضي، قال علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أجرى والدي عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير، والحمد والشكر لله".
ومبارك "91 عاما" مواليد مايو/أيار 1928 حكم البلاد لمدة 3 عقود قبل أن تطيح به احتجاجات شعبية خرجت في الشوارع والميادين 25 يناير/كانون الثاني 2011 ليترك السلطة في 11 فبراير/شباط من العام نفسه.
وشهدت سنوات حكم مبارك الثلاثين "1981- 2011" وما قبلها وما تلاها محطات انتصارات وانكسارات، عبر فيها الرئيس الراحل من حياة عسكرية زاهية حافلة بالإنجازات والتكريم، إلى حياة مدنية دخلها نائبا لرئيس الجمهورية ثم رئيسا.
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