شقيقة علاء عبد الفتاح تشمت في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك

في اول تعليق لها على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، علقت الناشطة منى سيف على الخبر قائلة : يا فرج الله! عقبال اللي في بالنا .

وكان مبارك قد توفي صباح اليوم، عن عمر ناهز 91 عاما، بعد صراع مع المرض، وتقّدم عدد من نجوم الفن بالتعازي لأسرته.

وكان مبارك قد تواجد في العناية المركزة بإحدى المستشفيات، منذ أكثر من شهر، بعد أن أُصيب بحالة إعياء في البطن، وبعد إجراء الفحوصات قال الأطباء إنه يحتاج إجراء جراحة دقيقة في الأمعاء، وبالفعل تم إجراء الجراحة في أحد مستشفيات القوات المسلحة، وعقب إجرائها أُصيب بمضاعفات صحية، ما أدى إلى إيداعه غرفة العناية المركزة.