لقطات تاريخية.. أول خطاب للطيار حسني مبارك بعد حرب أكتوبر"فيديو"

عقب انتصارت السادس من أكتوبر، ظهر الطيار محمد حسني مبارك أنذاك ليلقي أول كلمة لها بعد النصر العظيم، ففي تمام الساعة الثانية من بعد ظهر السادس من أكتوبر 1973، انطلقت أكثر من 200 طائرة ‏مصرية من 20 مطارا وقاعدة جوية في مختلف أرجاء أنحاء الجمهورية، وعن طريق الترتيبات ‏الدقيقة والحسابات المحكمة التي أجرتها قيادة القوات الجوية برئاسة اللواء طيار حسني مبارك آنذاك_ بحسب ما ذكرت كتب التاريخ.‏

كشف الرئيس الأسبق حسني مبارك، الثلاثاء، في أول حديث مصور منذ عزله في 2011، تفاصيل جديدة بحرب أكتوبر 1973، قائلا إن وزير الحربية آنذاك المشير أحمد اسماعيل، هتف "كسبنا الحرب" عقب إبلاغه بنجاح الضربة الجوية. مبارك كشف تفاصيل ضربة أكتوب.

وأوضح الرئيس الأسبق الذي كان قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر في فيديو نشرته قناة عبر يوتيوب باسم أرشيف مبارك: “يوم 6 اكتوبر بدأت العمليات؟”.

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وأضاف: “كان يوم مهم وتاريخ مهم في حياتنا صحيت بدري ونزلت 7 ونص روحت المكتب ووقفت قدام المكتب، ماكنش فيه حد يعرف ميعاد الحرب”.

‏واستخدمت في الضربة التي تركزت على الأهداف الإسرائيلية الحيوية في عمق سيناء ‏طائرات طراز ميج 17 وميج 21 وسوخوى 7 وسوخوى 20، وفي الساعة الثانية وعشرين ‏دقيقة عادت الطائرات المصرية بعد أداء مهمتها خلال ممرات جوية محددة تم الاتفاق عليها بين ‏قيادة القوات الجوية وقيادة الدفاع الجوى من حيث الوقت والارتفاع، ونجحت الضربة الجوية فى ‏تحقيق أهدافها بنسبة 90 % ولم تزد الخسائر على 5 طائرات مصرية.‏

‏وكانت نتائج الضربة وفقا لما ورد فى المراجع الموثوق بصدقها هي شل ثلاثة ممرات رئيسية ‏فى مطارى المليز وبير تمادا بالإضافة إلى ثلاثة ممرات فرعية وإسكات حوالى 10 مواقع ‏بطاريات صواريخ أرض جو من طراز هوك وموقعى مدفعية ميدان.‏