أكدت أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الثلاثاء، نبأ وفاته.
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام مصرية على "تويتر"، وكذلك التلفزيون المصري، الثلاثاء، نبأ الوفاة.
ومن مواقع الصحف المصرية التي نشرت الخبر "اليوم السابع" و"الوطن" و"الشروق".
والأحد، كشف علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق مبارك، أن والده يتواجد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات العسكرية، بعد إصابته بوعكة صحية.
كما أفاد مصدر مقرب من أسرة مبارك، تفاصيل الحالة الصحية للرئيس الأسبق، وقال إن مبارك أجرى جراحة في يناير الماضي للتخلص من بعض المشكلات في الأمعاء الناجمة عن فتاق قديم، نافيا ما تردد عن إصابة الرئيس الأسبق بورم في المعدة.
وكان فريد الديب محامي مبارك قد أكد من قبل أن الرئيس الأسبق أجرى جراحة تحت إشراف خبير أجنبي بالتنسيق مع الأطباء المصريين، مشدداً على أن حالته الصحية مستقرة، ودرجة وعيه كبيرة جداً، وأجهزته الحيوية تعمل بشكل جيد.
رسالته الأخيرة للشباب
كانت هذه تفاصيل خبر «الوطن باقٍ والأشخاص زائلون» .. وفاة الرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك» .. رسالته الأخيرة للشباب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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