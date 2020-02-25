حقيقة وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد تدهور حالته الصحية.. وعائلته لم تصدر بيانا حتى الآن

لم تنفي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الأنباء التي ترددت حول وفاته حتى الآن بعد تدهور حالته الصحية، ودخوله العناية المركزة، حيث انتشرت شائعة وفاته على مواقع وجروبات التواصل والواتس الخاصة بالمقربين من العائلة، وهو ما عزز من صحة الشائعة.

والتزمت عائلة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الصمت تجاه ما يتردد من شائعات، حيث لم يصدر من جانبهم أى بيانات تؤكد أو تنفى تلك الشائعات، ولم يعلق علاء مبارك على صفحته الرسمية على موقع توتير سواء بالتأكيد أو النفي.

يذكر أن علاء مبارك كشف عن أن والده، الرئيس الأسبق حسني مبارك، يتواجد حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية، وقال علاء في تدوينة له عبر موقع تويتر: "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب".

وأضاف ردا على أحد متابعيه بشأن صحة والده، قائلا: "مازال في العناية.. يارب".