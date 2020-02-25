أ.ف.ب: إيطاليا تعلن ظهور فيروس كورونا في مدينتي توسكانا وصقلية

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب"، أنّ "​إيطاليا​ أعلنت ظهور "​فيروس كورونا​" في مدينتي توسكانا و​صقلية​".

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، أنّ "سبب نشأة إحدى بؤر "فيروس كورونا" في شمال إيطاليا، هو إدارة غير مطابقة للمعايير لأحد المستشفيات".

وكانت قد فرضت السلطات الإيطالية حجرًا صحيًّا على 11 بلدة في شمال البلاد، أي على أكثر من 50 ألف شخص. وتُوفي سبعة أشخاص في البلاد منذ يوم الجمعة وسُجّلت أكثر من مئتي إصابة، من بينهم 167 حالة في لومبارديا، حيث قررت السلطات إغلاق المدارس لمدّة أسبوع وإلغاء كلّ الأنشطة الثقافيّة والرياضيّة.