أعلنت دائرة العلاقات العامة والإعلام في شركة "الخطوط الجوية الكويتية" أنّ "الدوائر المعنيّة في الشركة قامت بإعداد البدائل المناسبة لعودة المواطنين إلى أرض الوطن، من الوجهات الّتي أوقفت رحلاتها إليها للوقاية من إصابات "فيروس كورونا" المستجد (كوفيد 19)".
وأوضحت أنّ "هذا الإجراء يأتي بناءً على قرارات وقف تشغيل الرحلات إلى عدد من الوجهات، إستجابة لتوجيهات السلطات الحكوميّة المختصّة للوقاية من الإصابات بالفيروس"، لافتةً إلى أنّه "سيتمّ التواصل مع المواطنين المتواجدين في تلك البلدان بهذا الخصوص، وذلك لضمان عودتهم بالسلامة إلى أرض الوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية الكويتية: إعداد بدائل مناسبة لعودة المواطنين من الدول الموبوءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.