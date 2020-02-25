الخطوط الجوية الكويتية: إعداد بدائل مناسبة لعودة المواطنين من الدول الموبوءة

أعلنت دائرة العلاقات العامة والإعلام في شركة "​الخطوط الجوية الكويتية​" أنّ "الدوائر المعنيّة في الشركة قامت بإعداد البدائل المناسبة لعودة المواطنين إلى أرض الوطن، من الوجهات الّتي أوقفت رحلاتها إليها للوقاية من إصابات "​فيروس كورونا​" المستجد (كوفيد 19)".

وأوضحت أنّ "هذا الإجراء يأتي بناءً على قرارات وقف تشغيل الرحلات إلى عدد من الوجهات، إستجابة لتوجيهات السلطات الحكوميّة المختصّة للوقاية من الإصابات بالفيروس"، لافتةً إلى أنّه "سيتمّ التواصل مع المواطنين المتواجدين في تلك البلدان بهذا الخصوص، وذلك لضمان عودتهم بالسلامة إلى أرض الوطن".