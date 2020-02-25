طائرة تركية قادمة من طهران هبطت في أنقرة للاشتباه بوجود مسافرين مصابين بكورونا

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية تقلّ 132 مسافرًا، في مطار أسن بوغا بالعاصمة التركية ​أنقرة​، خلال رحلة من ​طهران​ إلى ​إسطنبول​، للاشتباه بوجود 17 مسافرًا مصابًا بـ"​فيروس كورونا​" المستجد.

وأجرت فرق طبيّة تركيّة فحوصات أوليّة على المسافرين بإشراف مسؤولين من وزارة الصحة. وقد جرى الاشتباه بوضع 17 مسافرًا بسبب ارتفاع حرارتهم فوق المعّدل الطبيعي.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، وفاة 15 شخصًا بفيروس "كورونا"، وارتفاع عدد الإصابات إلى 95 شخصًا.