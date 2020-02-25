وسائل إعلام مصرية: وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن 91 عاما

أفادت وسائل إعلام مصرية الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، توفي عن عمر يناهز 91 عاما، مشيرة الى أن أصدقاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق بدؤافي نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، في الوقت الذي لا تزال فيه عائلته ملتزمة بالصمت ولم تصدر أي بيان رسمي بشأن الوفاة.
وكان علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق، قد اعلن منذ عدة أيام إن والده يتواجد حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.
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