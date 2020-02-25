أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ إنه ينوي بناء وحدات استيطانية جديدة في موقع رئيسي في الضفة الغربية. ولفت نتانياهو الى "اننا نبني القدس ونبني ضواحيها، أعطيت تعليمات فورية لايداع تصاريح لبناء 3500 وحدة سكنية في منطقة (اي ون)".

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كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: صادقت على مخطط لبناء 3500 وحدة استيطانية قرب مستوطنة معاليه أدوميم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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