قوات الأمن التركية أوقفت 16 مشتبها بالانتماء لداعش في إسطنبول وصقاريا

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأنّ "القوات الأمنية التركية أوقفت 16 مشتبهًا بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، في عمليّات أمنيّة متزامنة في ولايتي ​إسطنبول​ وصقاريا شمال غربي ​تركيا​".

وأوضحت أنّ "في مدينة إسطنبول، تمّ توقيف 13 مشتبهًا، بينهم 9 سوريين وعراقي و3 أتراك، وذلك في عمليّات أمنيّة في 7 أقضية. أمّا في ولاية صقاريا فقد تمّ توقيف 3 أخوة للاشتباه بانتمائهم لـ"داعش".