الكرملين: روسيا لا تعمل حالياً لعقد قمة رباعية بشأن سوريا مع فرنسا وألمانيا وتركيا

اعلنت الرئاسة الروسية "​الكرملين​" أن "​روسيا​ لا تعمل حالياً لعقد قمة رباعية بشأن ​سوريا​ مع ​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​تركيا​"، مؤكدة أن "لا حديث الآن عن عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين الروسي والتركي، ونبحث إمكانية عقد لقاء متعدد الأطراف".

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