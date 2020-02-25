لجنة الإتصالات بحثت في الخطة المستقبلية للوزارة

عقدت ​لجنة الإعلام والإتصالات​ جلسة برئاسة النائب ​حسين الحاج حسن​ وحضور وزير الاتصالات طلال الحواط، وبحثت في الخطة المستقبلية ل​وزارة الإتصالات​. وأطلع الحاج حسن الوزير على مواضيع جلسات الإتصالات التي عقدتها اللجنة مع الوزير السابق وعرض بعض من الملفات الواردة الى اللجنة، وتم الاتفاق على عقد جلسات متتالية في ​قطاع الاتصالات​. إضغط للمزيد

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