استقبل وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ النائبين ​طوني فرنجية​ و​فريد هيكل الخازن​، وتم البحث في الاوضاع العامة والمستجدات على الساحة اللبنانية، ثم عرض مع سفير ​السويد​ يورغن ليندستروم للعلاقات اللبنانية - السويدية والمساهمات التي تقدمها السويد عبر المنظمات الدولية للمشاريع المتعلقة بالوزارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية استقبل سفير والخازن وفرنجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.